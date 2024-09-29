شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يجرى اتصالًا هاتفيًا بـ"ميقاتى" ويؤكد دعم مصر الكامل للبنان والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً اليوم برئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث أكد الرئيس دعم مصر الكامل للبنان، ووقوفها بجانبه في هذه الظروف الدقيقة، ورفضها المساس بأمنه أو استقراره أو سيادته ووحدة أراضيه،