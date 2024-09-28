شكرا لقرائتكم خبر عن رابط التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية لطلاب النقل بالعام الدراسي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط تحميل والاطلاع على التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية لـ طلاب النقل بالعام الدراسي الجديد، حيث يمكن لأولياء الأمور الاطلاع عليها والتفاعل مع الأسئلة التى وضعتها الوزارة عبر موقعها، كما يمكن للطلاب فى صفوف النقل بالمرحلة الثانوية الدخول على الرابط التالي لمعرفة شكل الأسئلة فى التقييمات والواجب المنزلى.. اضغط هنا

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت على أن ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي حول إجبار الطلاب على طباعة أسئلة الواجب المنزلي من موقع الوزارة على الإنترنت وتقديمه بالمدرسة غير صحيح، مؤكدة أن الواجبات المنزلية تعد أسئلة مقالية قصيرة ينقلها الطالب من المعلم داخل الفصل الدراسي.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن خطوات أداء الواجب المنزلي تتضمن قيام المعلم بالاستعانة بمجموعة من الأسئلة الخاصة بالواجب المنزلي على موقع الوزارة، حيث يقوم بكتابتها على السبورة داخل الفصل على أن يقوم الطالب بنقلها ثم حلها في المنزل ليقوم بتسليمها في اليوم التالي للمعلم لمراجعتها وتقييمها.

وأكد المتحدث الرسمي أن الهدف من قيام الطالب بكتابة الواجب المنزلي هو المتابعة المستمرة لما يتم تحصيله داخل الفصل، فضلا عن تقييم الأداء الدراسي للطالب وقياس نواتج التعلم.