شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يشكر رئيس الوزراء: يقود باقتدار مرحلة من أهم مراحل بناء مصر الحديثة والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، احتفالية المنصة الجغرافية لمحافظة جنوب سيناء الفائزة بجائزة التميز العالمية "Esri SAG Award 2024" في مجال نظم المعلومات الجغرافية.

قال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، ،" إنه لشرف أن تكون محافظة جنوب سيناء ، هي أول جهة بمصر تفوز بهذه الجائزة العالمية رفيعة المستوي في مجال نظم المعلومات الجغرافية في قطاع الإدارة المحلية.



وقال إن هذا التميز والتفرد في الموقع والمكان وفى الوقت والزمان وأيضاً في نوع الجائزة والتفرد والسبق في الفوز بها، وكل ذلك سبباً يجعل أعناق كل من عمل بجد ومثابرة لنيل هذه الجائزة العظيمة بل أعناق كل مواطن على أرض جنوب سيناء وعلي أرض الوطن أجمع تطال السماء وتجعل فخرنا جميعاً بلا حدود .

وتابع: "ولعلها فرصة لاتوجه بشكر شخصي فدولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، يقود باقتدار مرحلة من أهم مراحل بناء مصر الحديثة، وكان دائمًا مديرًا لحركة العمران والتخطيط في مختلف مواقع الدولة.. لقد كان لي الشرف بالعمل مع سيادتكم في العديد من المشروعات الاستراتيجية الكبرى منذ توليكم مسؤولية التخطيط العمراني، ثم كوزير للإسكان، وصولاً لرئاسة الحكومة، وهو ما يتجلي في ثقة القيادة السياسية في معالي رئيس الوزراء، نتيجة لقدرته وجرأته على تحقيق الإنجاز، وتوجيهه الدائم نحو تنفيذ المشروعات الوطنية بكل كفاءة واقتدار."

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن إنشاء هذه المنصة يأتي في إطار حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بالتحول الرقمي والحوكمة الرشيدة، وتطوير الأداء المؤسسي، بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.