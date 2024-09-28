شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الأسبق: نهدف لتوفير الدواء لجميع المصريين بأعلى جودة وأقل تكلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان الأسبق، ورئيس مؤتمر الأهرام الرابع للدواء المنعقد حاليا بالقاهرة، نلتقي اليوم لبحث أهم التحديات التي تواجه صناعة الدواء في مصر، وكيفية مواجهتها لضمان توطينها بما يعود بالنفع على المواطن المصري.

وأضاف أن صناعة الدواء في مصر تعد من أعمدة الأمن الصحي، وحجر الزاوية في الحفاظ على صحة المواطنين، لكننا ندرك جميعا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، بدءًا من التشريعات اللازمة، مرورًا بالتكاليف المرتفعة للإنتاج، وصولًا إلى تحسين جودة المنتجات وتوسيع نطاق التصدير.

على مدار النسخ السابقة من مؤتمر الأهرام، خرجنا بتوصيات هامة ساعدت في وضع أسس للنهوض بهذه الصناعة نذكر منها:

1. صياغة خطة شاملة لتأمين حاجة المواطن المصري من الأدوية لعلاج الأمراض الحالية والمتوقعة.

2. تطويع التشريعات لتسهيل دخول الشركات العالمية والمحلية في السوق المصري، بما يعزز الاستثمار ويوطن صناعة الأدوية.

3. زيادة تصدير الدواء المصري إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مع التركيز على أفريقيا.

4. تحفيز البحث العلمي وتطوير الأدوية المبتكرة بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية.

5. تفعيل نظم الجودة واليقظة الدوائية في كافة مراحل التصنيع والتوزيع، لضمان دواء آمن وفعال للمريض المصري.

كما حرصت توصياتنا في المؤتمرات السابقة على تشجيع الابتكار، وتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة سواء كانت حكومية أو خاصة، لضمان استدامة تطوير هذا القطاع الهام.

نلتقي اليوم لنتابع تلك التوصيات ونبحث في تطبيقها على أرض الواقع، مستندين إلى رؤى جديدة وأفكار مبتكرة، بهدف تحسين الرعاية الصحية في مصر، وتوفير الدواء لجميع المواطنين بأعلى جودة وأقل تكلفة.

