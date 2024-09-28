شكرا لقرائتكم خبر عن ‫وزارة الزراعة :تحصين أكثر من 1000 رأس من الخيول والجمال والدواب بنزلة السمان والان مع تفاصيل الخبر

نفذت الهيئة العامة للخدمات البيطرية صباح اليوم قافلة بيطرية مجانية شاملة لفحص وعلاج الخيول والجمال بمنطقة نزلة السمان بالهرم بالتعاون مع شركائها في التنمية المستدامة مثل مركز البحوث الزراعية متمثل في المعاهد البحثية "تناسليات الهرم وصحة الحيوان والأمصال واللقاحات البيطرية" وجمعيات المجتمع المدني .

يأتى ذلك في إطار مبادرة "بداية" بداية جديدة لبناء الإنسان والاستثمار الأمثل في رأس المال البشري وتقديم خدمات وأنشطة وبرامج لكافة فئات المواطنين وبتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير

و قام أعضاء القافلة بمناظرة اكلينيكية لجميع الحيوانات بمنطقة نزلة السمان بالهرم لأهميتها ومدي ارتباط الخيول والإبل بالسياحة في مصر خاصة في منطقة الاهرامات وأبو الهول وحرصا من وزارة الزراعة على الاهتمام بصحة وسلامة هذه الحيوانات بما يعكس القيمة الحضارية والثقافية لجمهورية مصر العربية.

شملت اعمال القافلة تشخيص وعلاج الامراض المختلفة للخيول والإبل ومقاومة الطفيليات الداخلية والخارجية عن طريق الرش والتجريع و تشخيص وعلاج كذلك علاج الامراض الجلدية والتناسلية واجراء بعض العمليات الجراحية البسيطة.

كما تم فحص وعلاج وتجريع 300 حصان بأعمار مختلفة وعدد 220 جمال ضد الطفيليات الداخلية (تريماتودا والنيماتودا) وكذلك رش ضد الطفيليات الخارجية لعدد 520 حيوان. إجراء فحص بالسونار للحالات العشار والباطنة وإجراء بعض الجراحات الصغرى واستمرت القافلة حتى الانتهاء من مناظرة جميع الحيوانات.

كما تم عقد ندوة إرشادية مع مالكي الخيول والسياس والاستماع لأهم المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها.

كما استمع أطباء القافلة لمطالب المربين باستمرار هذه القوافل وتوجهوا بالشكر والتقدير للقيادة السياسية ولوزير الزراعة واعضاء القافلة لحرصهم على تقديم الدعم والخدمات البيطرية لهم مجاناً و طالبوا باستمرار تقديم الدعم الفني والثقافي والصحي والعمل على زيادة الوعي مما كان له الأثر البالغ في هذه المنطقة السياحية.

وطالب أصحاب الخيول والجمال بتكرار القافلة مره اخري وهو ما سوف يتم تنفيذه شهريا.