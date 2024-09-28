شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية: خروج 7 حالات من المصابين بنزلات معوية من المستشفى بعد تحسن حالاتهم والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن هناك 9 حالات اصيبت بـ نزلات معوية في قرية العروس وتم نقلهم لمستشفى السعدية وتلقوا العلاج المناسب وذلك على خلفية تناولهم جبن قريش يشتبة في تلوثة .

وقال الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية فى تصريحات لليوم السابع ان هناك 7 حالات خرجت خروج تحسن من المستشفى بعد تحسن حالاتهم وتابع : باقى حالتين تحت الملاحظة وجميع الحالات مستقرة وبصحة جيدة .

وأضاف الدكتور هانى جميعة أن فرق الطب الوقائى قامت بالحصول على عينات من بقايا الطعام الذى تم تناولة وجارى تحليلة والوقوف على اسباب اصابات النزلات المعوية بدقة .



