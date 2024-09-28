شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى القس سليمان صادق شيخ قسوس الكنيسة الإنجيلية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

بقلوبٍ ممتلئةٍ بالحزن، تُودِّع الطائفة الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، القس سليمان صادق، شيخ قسوس الكنيسة الإنجيلية بمصر، والراعي الفخري للكنيسة الإنجيلية بالفجالة، الذي انتقل إلى المجد السماوي اليوم السبت.

وذكر بيان الطائفة "فقدنا اليوم خادمًا أمينًا وعلامةً بارزةً في الكنيسة المشيخية والمجتمع، رجل الصلاة الذي عاش حياةً مكرسةً لله، خادمًا بإخلاصٍ وتفانٍ في الكنيسة المحلية والمجتمع المصري. نشكر الله على حياته المثمرة وخدمته الفعّالة، ممسكين برجاء القيامة في المسيح الذي قهر الموت ومنحنا الحياة الأبدية.

واختتم البيان "نصلي طالبين من الله أن يعزي قلب أسرته وأحباءه، وكل من تأثر بحياته وخدمته، ونسأل الرب أن يمنح الكنيسة في مصر تعزيةً وسلامًا.

ومن المقرر أن تشيع جنازة الراحل القس سليمان صادق في الكنيسة الإنجيلية بالفجالة غدًا الأحد في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.