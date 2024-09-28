شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصومال: ارسال قافلة الطبية مصرية لمقديشيو يعكس الموقف المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن ارسال القافلة الطبية المصرية إلى الصومال يعكس الموقف المصري الثابت بدعم الصومال في شتى المجالات ومنها المجال الصحي ، مشيدا بكفاءة الأطباء المصريين خاصة وان الفريق الطبي بالقافلة يضم متخصصين في عدد من التخصصات النادرة.

وشدد سفير الصومال على اهمية ارسال هذه القوافل الطبية لتقديم الدعم للمنظومة الصحية في الصومال، معربا عن تطلعه لارسال المزيد من القوافل لتدريب الكوادر الطبية الصومالية ورفع كفاءتها وجاهزيتها لخدمة أبناء الشعب الصومالي.

وأشاد سفير الصومال بمستوى العلاقات المصرية الصومالية خلال المرحلة الراهنة مثمنا الدعم المصري غير المسبوق الذي تقدمه جمهورية مصر العربية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصومال لمواجهة التحديات الراهنة، موضحا انه تم بحث أوجه التعاون بين مصر والصومال لتقديم كافة أوجه الدعم للمنظومة الصحية، ومنها استقدام الكوادر الطبية الصومالية للتدريب داخل مستشفيات وزارة الصحة والسكان المصرية، وكذلك مقترح إنشاء مركز طبي مصري في التخصصات المطلوبة والنادرة، و إنشاء صيدلية مصرية لتقديم الدواء المصري بجودته المتميزه وسعره التنافسي إلى السوق الصومالي والدول المجاورة وكذلك التعاون في وضع آلية مشتركة لاستقدام المرضى الصوماليين للعلاج داخل المستشفيات المصرية وتيسير إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول للمرضى ومرافقيهم، مما يساهم في تنشيط ملف السياحة العلاجية.