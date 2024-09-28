شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن الواجب المنزلى لطلاب صفوف النقل.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يقدم الخليج 365 فى التقرير التالى معلومات عن الواجب المنزلى لصفوف النقل كالتالى:

- لن يتم إجبار الطلاب على طباعة أسئلة الواجب المنزلي من موقع الوزارة على الإنترنت وتقديمه بالمدرسة.

- الواجب المنزلى للطلاب عبارة عن أسئلة مقالية قصيرة ينقلها الطالب من المعلم داخل الفصل الدراسي.

- يتم تنفيذ أداء الواجب المنزلي من خلال قيام المعلم بالاستعانة بمجموعة من الأسئلة الخاصة بالواجب المنزلي من على موقع الوزارة.

- يقوم المعلم بكتابة الأسئلة على السبورة داخل الفصل على أن يقوم الطالب بنقلها ثم حلها في المنزل ليقوم بتسليمها في اليوم التالي للمعلم لمراجعتها وتقييمها.

- الهدف من قيام الطالب بكتابة الواجب المنزلي هو المتابعة المستمرة لما يتم تحصيله داخل الفصل، فضلا عن تقييم الأداء الدراسي للطالب وقياس نواتج التعلم.