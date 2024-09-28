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5 معلومات عن الواجب المنزلى لطلاب صفوف النقل.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسين

السبت، 28 سبتمبر 2024 01:38 م

يقدم الخليج 365 فى التقرير التالى معلومات عن الواجب المنزلى لصفوف النقل كالتالى:

- لن يتم إجبار الطلاب على طباعة أسئلة الواجب المنزلي من موقع الوزارة على الإنترنت وتقديمه بالمدرسة.

- الواجب المنزلى للطلاب عبارة عن أسئلة مقالية قصيرة ينقلها الطالب من المعلم داخل الفصل الدراسي.

- يتم تنفيذ أداء الواجب المنزلي من خلال قيام المعلم بالاستعانة بمجموعة من الأسئلة الخاصة بالواجب المنزلي من على موقع الوزارة.

- يقوم المعلم بكتابة الأسئلة على السبورة داخل الفصل على أن يقوم الطالب بنقلها ثم حلها في المنزل ليقوم بتسليمها في اليوم التالي للمعلم لمراجعتها وتقييمها.

- الهدف من قيام الطالب بكتابة الواجب المنزلي هو المتابعة المستمرة لما يتم تحصيله داخل الفصل، فضلا عن تقييم الأداء الدراسي للطالب وقياس نواتج التعلم.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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