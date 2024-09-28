شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لرئيس الجمهورية.. حياة كريمة تطلق مبادرة لتوفير اللحوم والفراخ بأسعار مدعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استجابة لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وحرصا على توفير حياة كريمة للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة بالشراكة مع شركة القيصر لتوفير اللحوم والفراخ بأسعار مدعمة ومناسبة تهدف هذه المبادرة إلى مواجهة جشع التجار وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، لتكون بمثابة بشرى سارة للجميع.



بدأت المؤسسة بتطبيق هذه المبادرة في محافظتي الإسماعيلية والشرقية والقاهرة الكبرى حيث سيتم افتتاح منافذ بيع اللحوم البلدي بأسعار تنافسية تقل كثيرًا عن مثيلاتها في السوق.

وتوفر المبادرة اللحوم والفراخ بأسعار أقل من السوق، وبجودة عالية لتكون في متناول الجميع جودة بعد خضوعها لرقابة بيطرية صارمة لضمان سلامتها وجودتها.

تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المستمرة لمؤسسة حياة كريمة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، ما يعزز الدور الذي تلعبه المؤسسة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية