من العاصمة الإدارية.. مصر تشارك العالم الاحتفال بيوم القلب العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

احتفلت الجمعية المصرية الأفريقية لأبحاث وأمراض القلب بالتعاون مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بمناسبة انطلاق فعاليات اليوم العالمي للقلب، تحت رعاية 3 وزارات؛ وهي: "الصحة"، و"الشباب والرياضة"، و"الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية".

و انطلقت حملة "سبورتيفيا" كحملة رياضية طبية توعوية؛ تنشر الوعي حول أهمية الصحة القلبية للرياضيين وطرق الإنعاش القلبي الرئوي.

ولأول مرة من قلب العاصمة الإدارية مصر ستشارك العالم الاحتفال بيوم القلب العالمي، وسيتزين البرج الأيقوني يومي السبت والأحد القادمين باللون الأحمر احتفاء بهذا الحدث المميز.

أقيمت الاحتفالية في مقر شركة العاصمة الإدارية بالحي الحكومي، كجزء من برنامج الجمعية المصرية الأفريقية لأمراض القلب التوعوي "سبورتيفيا"، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بأمراض القلب وأهمية الحفاظ على صحة القلب.

شهدت الفعالية حضور المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، والدكتور أحمد أشرف عيسى رئيس الجمعية المصرية الأفريقية لأبحاث وأمراض القلب، والدكتورة رانيا علواني أمين عام حملة سبورتيفيا، وعدد كبير من الشخصيات البارزة في مجالي الصحة والرياضة.

وتحدث الدكتور أحمد أشرف عيسى، رئيس الجمعية المصرية الأفريقية لأبحاث وأمراض القلب، عن أهمية هذه المناسبة، مؤكدا أن الاحتفال بيوم القلب العالمي هذا العام سيكون مختلفا، موجها الشكر لشركة العاصمة الإدارية مشيرا إلى تفاصيل الاحتفالية التي ستنطلق السبت المقبل بالعاصمة الإدارية متضمنة العديد من الأنشطة الرياضية والفنية، وإضاءة البرج الأيقوني على مدار يومين باللون الأحمر احتفالًا بهذا اليوم العالمي المميز، في خطوة تهدف إلى ربط الصحة بالرياضة والفن وإبراز النهضة العمرانية لمصر، بالنزول إلى أرض الواقع خاصة بعد انتشار وفاة اللاعبين في المباريات، فضلا عن أهمية التهيئة النفسية بجانب الفحوصات الدورية، والتي ستنقل القطاع الرياضي إلى مستوى متقدم ومختلف.

وطالب بتفعيل الكشف الطبي على اللاعبين داخل أي منشأة قبل ممارسة أي لعبة، والتركيز على الفحوصات الدورية وليس الاعتماد فقط على سلامة صحتهم الظاهرية، بجانب تدريب الجميع على طرق إنعاش القلب الرئوي، فدول العالم من الممكن أن تصرف مليون دولار من أجل التوعية لتوفير أكثر من 600 مليون دولار كان من الممكن إنفاقها في الحالات المرضية والعمليات الجراحية المتقدمة، موجها النصح بعدم الاستهانة بالكشف المبكر على سلامة صحتنا القلبية.

وقالت الدكتورة رانيا علواني: يجب أن نهتم بالتوعية بخطورة أمراض القلب، لأن الأهم هو التوعية وتطبيقها على أرض الواقع، فليس المهم الخروج بتوصيات نظرية بقدر التعلم الفعلي بخطورة أمراض القلب والفحوصات الدورية وطرق إنعاش القلب الرئوي عند جميع المواطنين، خاصة بعد انتشار حالات السكتة القلبية عند الشباب وصغار السن، ناصحة أولياء الأمور بتفعيل الفحوصات الدورية لأولادهم حرصا على صحتهم، ونفس الأمر في الشراكات مع المدارس والمراكز الرياضية واللجنة الأولمبية لتفعيل مبادرتنا، فهدفنا الرئيسي الحفاظ على قلوب المصريين جميعا.

وأعرب المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عن سعادته لكون العاصمة الإدارية أصبحت قبلة ومقصدًا لكل الفعاليات المهمة المحلية والدولية وذلك لما تمتلكه من مكونات ذكية ومستدامة بما فيها أحدث التكنولوجيات في العالم.. فضلا عن أهمية الاحتفال باليوم العالمي للقلب خصوصا بعد المواقف التي شهدتها الأحداث الرياضية من إصابات مفاجئة للاعبين والتي أحيانا تتطور إلى الوفاة، ولهذا السبب كان من المهم أن تكون هناك توعية بأمراض القلب، وعلى الأقل الإسعافات الأولية، ولهذا سيتم إضاءة البرج الأيقوني باللون الأحمر تعبيرا عن هذا الحدث المميز.