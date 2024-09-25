شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدعو رعاياها لتجنب السفر إلى لبنان إلا للضرورة القصوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ضوء التطورات المتلاحقة التي يشهدها لبنان، وتصاعد حدة الأعمال العسكرية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، دعت وزارة الخارجية الرعايا المصريين إلى تجنب السفر إلى لبنان في الوقت الحالي إلا للضرورة القصوى.

كما حثت الوزارة المواطنين المصريين المتواجدين والمقيمين في لبنان بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد توتراً، والالتزام بتعليمات السلطات اللبنانية المختصة، والبقاء على تواصل مستمر مع السفارة المصرية في بيروت.