شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية والهجرة يشارك بالاجتماع الوزارى لمجلس السلم والأمن الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، فى الاجتماع الوزارى لمجلس السلم والأمن الأفريقى الذى ينعقد على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

ركزت كلمة الوزير عبد العاطى على التحديات التى تواجه أفريقيا على الساحة الدولية، وأهمية السعى لتحقيق السلام المستدام، والتأكيد على تعزيز جهود إعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات.

وأشار الوزير لمركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات فى القاهرة، معربًا عن تطلعه إلى قيام مجلس السلم والأمن الأفريقى بزيارة إلى المركز فى أقرب فرصة.

كما أكد على تمسك مصر بمبادئ الاتحاد الأفريقى فى الالتزام بوحدة وسيادة واستقرار كافة الدول الأفريقية، ورفض أى إجراءات من شأنها المساس بهذه المبادئ.