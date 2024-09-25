شكرا لقرائتكم خبر عن زواج بشروط الحرب.. تحقيق لـ"الخليج 365" يكشف وجها آخر للمأساة السودانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى يوم 15 أبريل 2023، كان السودان على موعد مع حدثٍ سيُغير وجهه لسنوات طويلة، سيعاني منه الملايين وسيدفع الثمن الفادح مئات الآلاف، وذلك عندما اندلع فتيل نزاع مسلح بين الجيش السودانى بقيادة قائد القوات المسلحة ومجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتى.

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الحرب فى السودان دفعت وتيرة الأحداث بسرعة فائقة إلى الأسوأ معدلات وفيات بالآلاف الجوع ينتشر والفقر ينهش الفئات الأضعف، معاناة ممتدة ما بين نازح ولاجئ فى الخارج إلا أن الملاحظة الجوهرية كانت ارتفاع معدلات الزواج بين أبناء الشعب السوداني سواء فى الداخل كـ"نازح" أو في الخارج كـ"لاجئ".

فى تحقيق خاص بعنوان "زواج بشروط الحرب.. وجه آخر للمأساة السودانية".. يكشف ”الخليج 365” كيف كيف تحول الزواج إلى وجه آخر للمأساة السودانية، خصوصا مع ارتفاع معدلات الزواج سواء فى السودان أو بين اللاجئين السودانيين فى الخارج "مصر كنموذج"، وكيف أصبح توثيق عملية الزواج فرض وعدم الاكتفاء بالإجراءات العرفية، كما كان فى السابق بالنسبة للمتزوجين قبل تاريخ اندلاع الأزمة.