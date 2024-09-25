شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية للفريق البرهان: مصر تواصل جهودها لدعم السودان للخروج من الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور بدر عبد العاطي ورير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يوم 25 سبتمبر، وذلك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

نقل الوزير عبد العاطي تحيات رئيس الجمهورية إلى رئيس المجلس السيادي السوداني، والذي عبر عن تقديره لجهود مصر في دعم السودان، ونقل تحياته إلى السيد رئيس الجمهورية.

أكد الوزير عبد العاطي أن مصر تواصل جهودها الرامية إلى دعم الأشقاء السودانيين في الخروج من أزمتهم، والحفاظ علي وحدة وسيادة السودان ودعم مؤسساته.

كما أشاد الوزير في هذا السياق بما قدمته الحكومة السودانية من تسهيلات لادخال المساعدات الإنسانية عبر معبر "أدري" على الحدود السودانية التشادية، معربا عن التطلع لاستعادة السودان الشقيق لأمنه واستقراره في أقرب وقت.