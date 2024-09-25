شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: نوجه ضربات إلى حزب الله لا يمكنه تصورها ونفعل ذلك بقوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "مصممون على إعادة مواطني الشمال إلى ديارهم ولا يمكنني إعطاء تفاصيل بشأن ما نقوم به"، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

أضاف نتنياهو، في تصريحات له: "نوجه ضربات إلى حزب الله لا يمكنه تصورها ونفعل ذلك بقوة".

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلا في بلدة عدلون وشن غارة على بلدة كفر كلا جنوب لبنان.