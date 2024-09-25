شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الحركة القضائية لهيئة مفوضى مجلس الدولة وتشكيل دوائرها واختصاصاتها والان مع تفاصيل الخبر

حصل الخليج 365 على نص الحركة القاضئية الكاملة لقضاة هيئة المفوضين بمجلس الدولة، على مستوى الجمهورية، بعد موافقة المستشار أحمد عبود – رئيس مجلس الدولة اليوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر 2024، حمل القرار رقم 709 لسنة 2024، كما نصت الحركة على تشكيل دوائر وتحديد اختصاصات الهيئة خلال العام القضائي 2024 / 2025.

تضمن القرار إجمالى 139 دائرة بهيئة مفوضي الدولة، وحدد لكل منها اختصاصها للعام القضائي 2024 / 2025.

وتضمن القرار توزيع (1,702) مستشارًا ومستشارة على تلك الدوائر، وذلك مع مراعاة المصلحة العامة للعمل مع الأخذ بعين الاعتبار الاستجابة لرغبات الأعضاء، ووفقًا للقواعد المحددة من المجلس الخاص.

وهنأ المستشار رئيس مجلس الدولة المستشارين أعضاء هيئة مفوضي الدولة بمناسبة بداية العام القضائي الجديد، ومُتمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز والسداد من الله عز وجل، مؤكدًا على المستشارين رؤساء الدوائر بالالتزام بمهام عملهم، وسرعة ودقة إنجاز العمل.

وفي الختام، أكد رئيس المجلس على حرصه على التواصل المستمر والدائم مع جميع الأعضاء خلال العام القضائي الجديد، بما يحقق العدالة الناجزة.