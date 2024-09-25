شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: لا أتفق مع مواقف نتنياهو والحرب الشاملة ممكنة فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إنه يستخدم كل طاقة إدارته للتوصل إلى وقف لإطلاق النار فى قطاع غزة، مؤكدا أنه لا يتفق مع مواقف نتنياهو ويجب أن يكون هناك حل الدولتين، بحسب القاهرة الإخبارية.

وأكد بايدن أن الحرب الشاملة ممكنة فى الشرق الأوسط ولكن هناك أيضا إمكانية للتوصل إلى تسوية.

وتأتي الهجمات الإسرائيلية امتدادا للحرب فى جنوب لبنان وتوسيعا للعدوان المتواصل على قطاع غزة، حيث كانت المعارك والاعتداءات محصورة فى مناطق معينة، في الجنوب اللبنانى، ويتعرض لبنان على مدار ثلاثة أيام لاعتداءات إسرائيلية واسعة استهدفت القرى الحدودية والبنية التحتية، ما أدى إلى سقوط أكثر من 558 لبنانيًا وإصابة 1835 آخرين بجروح، فيما اندفع سكان المناطق المستهدفة فى موجة نزوح واسعة.