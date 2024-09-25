شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الزميل أحمد جمال الدين باحتفالية اجتياز دورات لغة الإشارة بالكاتدرائية المرقسية والان مع تفاصيل الخبر

نظمت جامعة عين شمس والمركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى احتفالية توزيع شهادات دورات لغة الإشارة المصرية، عن اجتياز برنامج لغة الاشارة المصرية، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين الجامعة والمركز، مساء اليوم الأربعاء بالمركز.

وشهدت الاحتفالية حضور الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى وقيادات المركز والدكتور محمد ضياء الدين زين العابدين رئيس الجامعة والدكتورة حنان السعيد مدير مركز التعليم المدمج بالجامعة، وكان من بين المكرمين الزميل أحمد جمال الدين باليوم السابع.

وكان الاحتفالية بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.