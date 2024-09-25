شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس محكمة الاستئناف يستقبل وفد الغرفة التجارية الألمانية بهامبورج والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المستشار محمد نصر سيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، وفد من الغرفة التجارية الألمانية بهامبورج، لتعزيز التعاون فيما يخص إجراءات التحكيم الدولى.

ويبحث الوفد مع رئيس المحكمة إجراءات التقاضي في الدعاوى التجارية ودعاوى التحكيم، وما تقوم به المحكمة لتسهيل إجراءات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا.



جانب من اللقاء



رئيس الاستئناف يستقبل رئيس الغرفة التجارية بألمانيا