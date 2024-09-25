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رئيس محكمة الاستئناف يستقبل وفد الغرفة التجارية الألمانية بهامبورج

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القاهرة - سامية سيد - كتب إيهاب المهندس

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 08:03 م

استقبل المستشار محمد نصر سيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، وفد من الغرفة التجارية الألمانية بهامبورج، لتعزيز التعاون فيما يخص إجراءات التحكيم الدولى.

ويبحث الوفد مع رئيس المحكمة إجراءات التقاضي في الدعاوى التجارية ودعاوى التحكيم، وما تقوم به المحكمة لتسهيل إجراءات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا.

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

رئيس الاستئناف يستقبل رئيس الغرفة التجارية بالمانيا
رئيس الاستئناف يستقبل رئيس الغرفة التجارية بألمانيا

 

وفد الغرفة التجارية
وفد الغرفة التجارية

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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