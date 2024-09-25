شكرا لقرائتكم خبر عن واعظات الأوقاف يشاركن فى مبادرة "خُلُقٌ عَظِيمٌ" بعدد من مساجد بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت قافلة واعظات الأوقاف بمديرية أوقاف بني سويف للمشاركة في مبادرة (خُلُقٌ عَظِيمٌ) بحضور الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني، والدكتور عبد الرحمن نصار مدير مديرية أوقاف بني سويف والشيخ سعيد سيد عبد الواحد مدير الدعوة بالمديرية.

وشارك في هذه القافلة عدد من واعظات وزارة الأوقاف بمحافظتي بني سويف والمنيا، وهن الواعظة هالة محمد ربيع، والواعظة فاطمة علي عمران، والواعظة همت مصطفى، والواعظة أسماء شحاته من مديرية أوقاف المنيا، والواعظة غادة عبد اللطيف، والواعظة سلوى الجندي، والواعظة إيمان مسعود، والواعظة هيام زكريا، والواعظة منيرة عبد الله، والواعظة أسماء ربيع، والواعظة شروق أحمد، والواعظة أسماء محمد، والواعظة سليمة نوح من مديرية أوقاف بني سويف، الواعظة وفاء عبد السلام، وذلك من مسجد عمر بن عبد العزيز ومجمع الجزيرة ومسجد أبو عجيزة بمديرية أوقاف بني سويف.

وأكدت الواعظات على قيمة الأخلاق وكيف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على غرس هذه القيمة في قلوب أصحابه خاصة والأمة عامة، وأشرن إلى أن الله (عز وجل) قد امتدح نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم في خلقه فقال تعالى (وإنك لعلى خلق عظيم).

وأشرن إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد أن مضمون رسالته صلى الله عليه وسلم تتمثل في تقويم الأخلاق فقال صلى الله عليه وسلم : (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)، مؤكدات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مثالا لا مثيل له في أخلاقه وأدبه وتواضعه صلى الله عليه وسلم فقد كان رحيما بالمؤمنين، السكينة لباسه، والبر شعاره، والتقوى ضميره، والحكمة مقوله، والصدق والأمانة طبعه، والعفو والصفح خلقه، والعدل سيرته، والحق شريعته، والإسلام ملته صلى الله عليه وسلم.