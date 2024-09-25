شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تحتفل باليوم العالمى لمرض السعار والان مع تفاصيل الخبر

نظمت الهيئة العامة للخدمات البيطرية ورشة عمل رئيسية تحت عنوان "مرض السعار التحديات والحلول" حول كل ما يتعلق بمرض السعار ووبائيته وطرق السيطرة عليه في إطار النهج العالمي للقضاء علي مرض السعار بحلول عام 2030 حيث تم تنفيذ 27 ورشة عمل بمديريات الطب البيطري بمختلف محافظات الجمهورية في نفس التوقيت لمناقشة التحديات والحلول.

وشارك في هذه الورش جميع الشركاء المعنيين بأعمال السيطرة علي مرض السعار( أساتذة الجامعات والمعاهد البحثية – المحليات – مديريات الشئون الصحية – جمعيات الرفق بالحيوان ومنسقي المجتمع المدني المعني بالرفق بالحيوان)، حيث تم عرض تقديمي رئيسي علي مرض السعار وطرق السيطرة عليه من الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر، وتناول شرح لدور الهيئة في أعمال السيطرة علي المرض وكيفية التعامل مع الكلاب الضالة تنفيذا لتوصيات المنظمات العالمية في هذا الشأن وتم عرض التجارب الناجحة بمديريات الطب البيطري، ومن أهمها تجربة مدينة الشروق حيث تم التحصين للكلاب الضالة بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والمجتمع المدني ومنسقيه وذلك تحت مظلة الصحة الواحدة.

وأكد "شاهين" بأن الهيئة ومديرياتها في جميع المحافظات علي أتم الاستعداد للتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة للتحكم والسيطرة علي مرض السعار للحفاظ علي الثروة الحيوانية ووقاية الإنسان من هذا المرض.