شكرا لقرائتكم خبر عن حفل تخرج طلاب جامعة الدلتا بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بتخريج دفعة جديدة من كليات طب الفم والأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والهندسة، وإدارة الأعمال، ليصل إجمالي عدد الخريجين منذ بدء تخريج أول دفعة في عام 2012 إلى حوالي 14,000 خريج.

وذلك بحضور ورعاية محافظي الدقهلية ودمياط، بالإضافة إلى أعضاء مجلس أمناء الجامعة. وفي هذا الإطار، قام الدكتور محمد ربيع، رئيس مجلس الأمناء، بتكريم الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس وزراء مصر الأسبق، والأستاذ الدكتور يحيى المشد، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

كما تم تكريم أوائل الكليات، وتوزيع الشهادات على الخريجين، وسط أجواء احتفالية تعكس إنجازاتهم الأكاديمية ومساهمتهم المستقبلية في المجتمع.



حفل تخريج طلاب جامعة الدلتا



الحضور خلال الاحتفالية



المهندس إبراهيم محلب



جانب من الاحتفالية