شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدولة يعتمد تشكيل هيئة المفوضين ودوائرها واختصاصاتها لعام 2024/ 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المستشار أحمد عبود – رئيس مجلس الدولة اليوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر 2024، القرار رقم 709 لسنة 2024 بشأن تنظيم العمل بهيئة مفوضي الدولة وتشكيل دوائرها وتحديد اختصاصاتها خلال العام القضائي 2024 / 2025.

وتضمن القرار (139) دائرة بهيئة مفوضي الدولة، وحدد لكل منها اختصاصها للعام القضائي 2024 / 2025.

كما تضمن القرار توزيع (1.702) مستشارًا ومستشارة على تلك الدوائر، وذلك مع مراعاة المصلحة العامة للعمل مع الأخذ بعين الاعتبار الاستجابة لرغبات الأعضاء، ووفقًا للقواعد المحددة من المجلس الخاص.

وهنأ المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة المستشارين أعضاء هيئة مفوضي الدولة بمناسبة بداية العام القضائي الجديد، ومُتمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز والسداد من الله عز وجل، مؤكدًا على المستشارين رؤساء الدوائر بالالتزام بمهام عملهم، وسرعة ودقة انجاز العمل.

وفي الختام، أكد رئيس المجلس على حرصه على التواصل المستمر والدائم مع جميع الأعضاء خلال العام القضائي الجديد، بما يحقق العدالة الناجزة.