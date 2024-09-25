شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: الغارات الجوية على لبنان تمهد الطريق لهجوم برى محتمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الغارات الجوية على لبنان تمهد الطريق لهجوم برى محتمل، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وقال موقع أكسيوس الأمريكي، إن الولايات المتحدة ناقشت على مدار يومين خطة التهدئة في لبنان مع دول عربية وفرنسا وإسرائيل، لافتا إلى أن واشنطن تعد خطة لوقف إطلاق نار مؤقت بين إسرائيل وحزب الله وقد تعلنها اليوم.

وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، ارتقاء 5 شهداء بينهم رضيعا في غارة للاحتلال على بلدة شحور بمدينة صور بجنوب لبنان.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن طيران الاحتلال شن غارة على منطقة رأس قسطا في مدينة جبيل.

بينما قال وزير الصحة اللبناني، إن أكثر من 40 ألفا نازح بمراكز الإيواء، وتابع: "هناك 223 جريحا نتيجة غارات الاحتلال اليوم، و51 شهيدا جراء عدوان الاحتلال اليوم"، لافتا إلى أن جولات لمراكز الإيواء لمتابعة الوضع الوبائي.