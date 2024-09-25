شكرا لقرائتكم خبر عن لو لاجئ سوداني.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة لإقامة اللجوء في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاني السودان من وضع مأساوى في ظل الخسائر الكبيرة، مع استمرار الدائرة بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، التي تسببت في سقوط آلاف القتلى ونزوح ما يقرب من 10 ملايين سوداني، ولجوء الملايين لدول الجوار، ووفقًا لما ذكر ببيانات مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وصل عدد اللاجئين السودانيين في مصر إلي 469664 لاجئ سوداني، تم تسجيلهم بالمفوضية.

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وهناك العديد من الخطوات لمنح هؤلاء اللاجئين إقامة اللجوء بمصر والتي تمنح لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، وهناك العديد من الشروط والأوراق المطلوبة للحصول علي إقامة اللجوء والتي تتضمن الآتي:

1- توجه اللاجئ إلي وزارة الخارجية والحصول علي رقم الإقامة المرجعى في مكاتب المفوضية، والتواصل مباشرة مع مكتب الاتصالات بإدارة الجوازات والهجرة في الموعد المحدد.



2- تقديم الرقم المرجعي الصادر من المفوضية لوزارة الخارجية للحصول علي موعد تقديم الطلب.

3- التوجه إلي مكتب الإقامات بالعباسية لتقديم المستندات المطلوبة.

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المستندات المطلوبة للحصول على إقامة اللجوء:

1- أصل وصور بطاقات تسجيل مفوضية شئون اللاجئين مع الرقم المرجعى الخاصة بطالبي الإقامة وأسرهم.

2- أصول جوازات السفر.

3- نسخ من مستند التسجيل بالمفوضية وجواز السفر

4- 2 صورة شخصية بحجم جواز السفر .

5- دفع الرسوم المحددة لتصريح الإقامة.

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