شكرا لقرائتكم خبر عن أكسيوس: البيت الأبيض سيطرح مباردة لوقف التصعيد بين إسرائيل وحزب الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن تعمل حاليًا على مبادرة دبلوماسية جديدة من أجل "وقف" القتال فى لبنان واستئناف المفاوضات بشأن اتفاق الأسرى والمحتجزين فى غزة ووقف إطلاق النار، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

وبحسب الموقع، نقلًا عن مسئولين أمريكيين ومسؤول إسرائيلى ومصدرين على دراية مباشرة بالأمر، بأنه قد يتم الإعلان عن مبادرة البيت الأبيض، اليوم الأربعاء فى محاولة لوقف التصعيد بين إسرائيل وحزب الله.

وأشار الموقع إلى أن المناقشات حول المبادرة الجديدة بدأت بعد مكالمة هاتفية جرت يوم الاثنين الماضي، بين مستشار الأمن القومى فى البيت الأبيض جيك سوليفان ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلى رون ديرمر، بحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.

وقال مسؤول أمريكى ودبلوماسى أوروبى للموقع، إن الولايات المتحدة ناقشت الفكرة مع فرنسا وإسرائيل ولبنان وعدة دول عربية أخرى على مدى اليومين الماضيين.

فيما أكد مصدر أمريكى قائلًا "نحن نعمل مع عدة دول على مقترح لحل دبلوماسى للشمال"، وقال مسؤول إسرائيلى إن "نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لمناقشة هذه المبادرة".

وقال مصدر مطلع على الخطط لـ"أكسيوس"، إن الهدف هو التوصل إلى وقفة تتيح المجال للمفاوضات بشأن اتفاق دبلوماسى أوسع لمنع اندلاع حرب أوسع، والسماح للمدنيين النازحين بالعودة إلى منازلهم على جانبى الحدود، وتوفير زخم متجدد لوقف إطلاق النار فى غزة وصفقة المحتجزين والأسرى.

إلى ذلك قال نائب مستشار الأمن القومى للبيت الأبيض جون فينر أمس الثلاثاء إن إدارة بايدن ترى طريقًا لتهدئة الوضع على الحدود بين إسرائيل ولبنان، مضيفًا "نحن نعمل على هذا الأمر فى الوقت الحقيقى فى نيويورك وفى عواصم العالم".

وذكر الموقع الأمريكى أن البيت الأبيض لم يرد على الأسئلة المتعلقة بالمبادرة الجديدة.