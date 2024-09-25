شكرا لقرائتكم خبر عن "القومي للطفولة والأمومة" يكرم أوائل الثانوية الأزهرية من طلاب غزة والان مع تفاصيل الخبر

كرم المجلس القومي للطفولة والأمومة وقطاع المعاهد الأزهرية، أوائل شهادات القراءات الأزهرية من ذوي البصائر وأوائل الثانوية الأزهرية من طلاب غزة للعام الدراسي 2023 / 2024 وذلك بمقر المجلس القومي للطفولة والأمومة، بحضور الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة والدكتورة نهلة صبري الصعيدي مستشار شيخ الأزهر للوافدين، والدكتورة إلهام شاهين الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وتوجهت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة بالشكر والتقدير والعرفان إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لجهوده الحثيثة من أجل خدمة المسلمين حول العالم، وأبناء الوافدين وتسخير جهود الأزهر الشريف للوصول بأبنائنا إلى هذا التفوق والنجاح، موجهة الشكرة إلى الآباء والأمهات الداعمين الأوائل لهذه النخبة من الأبناء المتفوقين والمتوفقات حتى جاء وقت حصد ثمرة هذه الجهود وهو الوصول إلى هذه المرتبة العليا من العلم.

وأكدت "السنباطي" على ان المجلس القومي للطفولة والأمومة يسعى إلى دعم الأبناء المتميزين وهذه النماذج المشرفة والمتألقة الساعية نحو العلم والتعلم بكل جد وإخلاص رغم التحديات والظروف الصعبة قائلة لهم "أنتم خير مثال للقدوة الحسنة للإصرار والصبر والمثابرة من أجل طلب العلم فاستمروا في المضي قدما نحو النجاح والتميز".

ومن جانبه أعرب الشيخ أيمن محمد عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن خالص شكره وتقديره للمجلس القومي للطفولة والأمومة، على هذه المبادرة الكريمة التي تؤكد عمق الشراكة بين مؤسساتنا الوطنية في رعاية النشء وبناء مستقبل مشرق لمصر، مشيرا إلى أن حرص المجلس القومي للطفولة والأمومة على تكريم أوائل الثانوية الأزهرية، وخاصة طلاب غزة، هو تجسيد حي لروح التعاون والتكامل التي تسعى الدولة المصرية إلى تعزيزها، والتي من شأنها أن تسهم في بناء الإنسان والارتقاء به في كافة المجالات.

ومن جانبهم أعرب الأبناء المتفوقين عن سعادتهم بهذا التكريم موجهين الشكر إلى الدولة المصرية التي كانت ولاتزال أكبر داعم لجميع الأشقاء وانها أول من احتضنتهم وقدمت لهم كل سبل الرعاية والنجاح وأخذت بأيديهم إلى هذا التفوق، موجهين الشكر إلى الدكتورة سحر السنباطي على تكريمها لهم ولفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لجهوده واهتمامه بهم.