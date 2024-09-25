شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة بالضبعة خلال أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى زيارة ميدانية إلى محطة ليننجراد النووية التى تقع على مسافة 780 كيلومترات من العاصمة موسكو ، والتى تعد المحطة المرجعية لمحطة الضبعة فى مصر، استقبله خلالها فلاديمير بير يجودا مدير محطة ليننجراد للطاقة النووية وأطقم التشغيل من خبراء البرنامج النووى الروسي لتوليد الكهرباء ، والذى قدم عرضا تفصيليا عن مكونات المحطة والتكنولوجيا المستخدمة ومعدلات الأمان الفائقة واهمية الطاقة النووية فى إنتاج الكهرباء النظيفة وتحقيق الاستدامة والاستقرار للشبكات الكهربائية.

شملت الزيارة والجولة الميدانية للدكتور محمود عصمت ، والتى رافقه فيها الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية المفاعلات المختلفة من حيث القدرة والتكنولوجيا وتاريخ الإنشاء ومراكز التحكم الرئيسية وغير الرئيسة، وكذلك مراكز التشغيل والتدريب والترخيص للمشغلين والطوارئ والسلامة وأنظمة الحماية المختلفة والمتعددة، وامتدت الجولة إلى مركز التدريب الرئيسي واحد مراكز التشغيل، حيث التقى الدكتور عصمت بعدد من شباب المهندسين المصريين من كوادر هيئة المحطات النووية والذين يؤدون برامج تدريبية وعملية للحصول على رخص مشغلين فى إطار اتفاق بناء المحطة النووية بالضبعة وإعداد الأطقم المصرية للعمل.

أكد الدكتور محمود عصمت أن الزيارة كانت مفيدة وهامة وتم خلالها الوقوف على تنفيذ نتائج زيارة الوفد الروسي قبل بضعة أسابيع والاجتماع الذى تم بموقع المحطة النووية بالضبعة، مشيدا بحفاوة الاستقبال وروح الشراكة والتعاون بين الشركاء فى مصر وروسيا، مؤكدا أنه تحديد تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة خلال احتفالات الدولة بنصر أكتوبر العظيم وذلك خلال الشهر المقبل.

قال الدكتور محمود عصمت إن هناك متابعة يومية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمستجدات التنفيذ والخطة الزمنية وجداول الانتهاء من الأعمال وصولا إلى الربط على الشبكة الموحدة، وهناك دعم كامل ورؤية رئاسية لمواصلة العمل لخفض الاعتماد على الوقود التقليدي وتقليل انبعاثات الكربون، موضحا أن خطة العمل مستمرة للنهوض بمنظومة الخدمات المقدمة وتحسين معدلات الأداء وتحقيق الكفاءة فى التشغيل وتطوير وتحديث الشبكات على كافة الجهود.