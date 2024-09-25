شكرا لقرائتكم خبر عن حجم مأساة السودان منذ اندلاع الحرب وحتى الآن (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى صباح يوم 15 أبريل 2023، اندلع فتيل نزاع مسلح بين الجيش السودانى بقيادة قائد القوات المسلحة ومجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتى" ليغير هذا الصراع وجه الحياة تمامًا فى السودان.

الحرب فى السودان رفعت معدلات كل شىء الوفيات والجوع والفقر والنزوح واللجوء للخارج.. ونستعرض أبرز أرقام المأساة السودانية فيما يلى..

مأساة السودان فى أرقام

مأساة السودان

20 ألف قتيل

"منظمة الصحة العالمية"

150 ألف قتيل

تقديرات لـ"لجنة الإنقاذ الدولية"

8.5 مليون

يواجهون حالة طوارئ من الدرجة الرابعة

"الأمم المتحدة"

اقرأ أيضا..

حصاد 16 شهرا من الحرب المستعرة فى السودان.. معارك متواصلة قتلت أكثر من 30 ألفا من الأبرياء.. 25.6 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائى.. أكثر من 10.7 ملايين نازح.. وملايين يواجهون المجاعة والفيضانات والأوبئة

الأوضاع فى السودان

16.4 مليون طفل تقريبا

3 من كل 4 اطفال فى السودان

يواجهون مستوى أزمة أو كارثة من الجوع

"منظمة إنقاذ الطفولة"

25.6 مليون شخص

أكثر من نصف سكان السودان

يواجهون الجوع الحاد

أكثر من 755,000 شخص

على حافة المجاعة



10.7 مليون شخص

2.1 مليون أسرة

عدد النازحين فى السودان

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية

24.8 مليون يحتاجون إلى مساعدة

"مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية"

حرب السودان

2.1 مليون عبروا الحدود

"مفوضية اللاجئين"

469444 لاجئ سوداني بمصر

أعلي المحافظات بالنسبة لعدد اللاجئين السودانيين الجيزة بواقع 315119 لاجيء.

أقل المحافظات بالنسبة لعدد اللاجئين السودانيين بورسعيد بواقع 310 لاجيء سوداني.

"مفوضية اللاجئين"