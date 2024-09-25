شكرا لقرائتكم خبر عن أهم رسائل رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفى الأسبوعى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن منظومة مياه الشرب فى مصر على أعلى قدر من الأمان ولدينا 3050 محطة مياه على مستوى الجمهورية.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن شبكة الصرف الصحى شبكة منفصلة عن مياه الشرب، وفى عام 2014 كانت نسبة تغطية القرى فى مصر من محطات الصرف الصحى لا تزيد عن 10% والآن وصلنا لـ 65%.



رئيس الوزراء









ودعا الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، كبار الكتاب ورؤساء النقابات المهنية والشخصيات الاقتصادية وبعض المؤثرين على السوشيال ميديا للمشاركة فى لقاءاته الأسبوعية مع الصحفيين والإعلاميين بداية من الأسبوع المقبل، بعد أن تلقى طلبات وإشادة بلقاءاته الأسبوعية.

وأوضح أنه وجه بالتنسيق مع نقابة الأطباء والصيادلة بأن يكون كتابة " الروشتة" بالمادة العلمية الفعالة وليس بنوع الدواء، متابعا" انتهاء أزمة نقص الأدوية خلال الأسابيع القليلة القادمة".

وأوضح أن اتساع دائرة الصراع وتطوره فى لبنان ، فنحن نعيش فترة شديدة الصعوبة واستثنائية لم تشهدها المنطقة منذ عشرات السنين، متابعا،" مصر ضد ما يحدث فى لبنان واستهداف المدنيين".