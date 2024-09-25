شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يجتمع مع رئيس البريد وممثلى شركة فيزا العالمية لبحث أوجه التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ،اجتماع مع الهيئة القومية للبريد المصري، وممثلي شركة فيزا العالمية، وجاء ذلك بحضور كل من عبده علوان رئيس الهيئة القومية للبريد، و ملاك البابا مدير عام شركة فيزا، والدكتور وسام السيد مساعد رئيس هيئة البريد وحاتم الصولي رئيس قطاع الجودة بالبريد، و عمرو العطار رئيس قطاع العلاقات الحكومية في افريقيا ودول المشرق بشركة فيزا و يارا نور الدين شركة فيزا.

ومن جانب وزارة التموين حضر كل من اللواء وليد ابو المجد نائب الوزير والدكتور علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور عمرو مدكور مستشار الوزير لنظم المعلومات و احمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، واحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي وشئون البرلمان.

ويهدف الاجتماع إلي التعاون مع القطاع الخاص ممثل في الشركات العالمية مثل شركة فيزا وهيئة البريد المصري وذلك لدراسة تقديم مجموعة من الخدمات المالية والإلكترونية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

واستخدام ذلك في تطوير منظومة المدفوعات داخل المنافذ التموينية التابعة للوزارة ولا سيما المجمعات الاستهلاكية، وايضاً المساهمة في ضبط عملية إدارة ومراقبة المخزون وإتاحة أكثر من نظام للمواطن المصري للتعامل والدفع داخل المجمعات الاستهلاكية باستخدام مختلف ادوات الدفع الالكتروني.

كما يستهدف النظام الجاري دراسته التسهيل على المواطن بوجود ماكينات متخصصة في عمليات الشراء والبيع داخل المجمعات الاستهلاكية وتطبيق ذلك بشكل تجريبيي في ثم دراسة التوسع في التطبيق في باقي المنشآت التموينية مثل منافذ مشروع جمعيتي والبدالين التموينيين