شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ومحافظ القاهرة يبحثان تطوير التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، تناولا خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين المحافظة والمؤسسات الصحفية القومية فى مجالات إعلانات الطرق واستغلال الأصول التابعة للمؤسسات الصحفية القومية داخل نطاق محافظة القاهرة.

وأكد المهندس عبد الصادق الشوربجى، أن الصحافة القومية داعم أساسى لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى يجرى تنفيذها بجميع المحافظات من خلال إلقاء الضوء عليها.

وأعرب الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عن تقديره للدور الكبير الذى تقوم به الصحافة القومية وتناولها للقضايا التى ترتبط بمصالح الوطن داخليًا وخارجيًا، وأكد الدكتور صابر أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بإعادة تخطيط بعض المناطق بمحافظة القاهرة لضمان القضاء على العشوائيات وإعادة المظهر الجمالى وتيسير الحركة على المواطنين، موضحًا أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من التنسيق بين مختلف الجهات لسرعة تنفيذ خطط التطوير.

حضر اللقاء كل من اللواء يحيى الأدغم سكرتير عام المحافظة واللواء إبراهيم عوض مستشار المحافظ للمتابعة واللواء احمد الدميرى مستشار محافظ القاهرة للعلاقات العامة والمراسم والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة الوطنية للصحافة والمستشار عادل بريك المستشار القانونى للهيئة و وليد عبدالعزيز عضو الهيئة ومروة السيسى أمين عام الهيئة الوطنية للصحافة، كما حضر الاجتماع الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وإسلام عفيفى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم وطارق لطفى رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر ورزق عبد السميع رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف والشركة القومية للتوزيع وهبة صادق رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف وإياد أبو الحجاج.