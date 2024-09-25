شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المستهلك والقومى لتنظيم الاتصالات يبحثان آلية حل شكاوى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل ابراهيم السجيني ، رئيس جهاز حماية المستهلك المهندس محمد شمروخ ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، بحضور أحمد شعبان، رئيس قطاع شكاوي الإتصالات بجهاز حماية المستهلك، وشريف جمعة المكتب الفنى لرئيس الجهاز و المهندس محمد ابراهيم ، رئيس قطاع اول التفاعل المجتمعي ، والمهندس عمرو عباس ، رئيس قطاع حوكمة السوق، والمهندس وسام صديق ، رئيس قطاع المكتب الفني.



وأعرب رئيس جهاز حماية المستهلك، عن سعادته البالغة بهذه الزيارة، والتي تٌعد تجسيدا للتعاون والتكامل بين أجهزة ومؤسسات الدولة، لاسيما فيما يتعلق بوضع آليات عمل من شأنها مواجهة الممارسات التي يترتب عليها أي خلل بشأن حماية حقوق مستخدمي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لافتا إلى أن الجهاز لديه خُطة عمل واضحة ترتكز علي محاور عدة ، ضبط الأسواق وأسعار السلع ، وحل ومعالجة شكاوي المواطنين ، والتوعية ،وفيما يتعلق بحل شكاوي المواطنين يتلقي الجهاز العديد من شكاوي المستهلكين بشأن خدمات الإتصالات والمحمول، وبيننا تعاون عظيم في هذا الملف مع الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات ، وحققنا سوياً نسب إنجاز عالية في الشكاوي الواردة من المواطنين.



جانب من الإستقبال



ومن جانبه، أشار المهندس محمد شمروخ، أن الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات لديه تعاون كبير مع جهاز حماية المستهلك ، خاصة فيما يتعلق بشكاوي المستخدمين، ونتطلع لتوطيد أواصر التعاون وحوكمة آليات العمل بما يهدف لخُطة الدولة في التحول الرقمي ورقمنة كافة الخدمات المُقدمة للمواطنين مشيراً إلي، أننا الآن بصدد رقمنة نظام العمل بين الجهازين، فيما يتعلق بنظام الشكاوي الواردة من جهاز حماية المستهلك للجهاز القومي والعكس،وتحديد إطار التنسيق والتعاون في مواجهة الممارسات التي يترتب عليها أي خلل بشأن حماية حقوق مستخدمي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يسهم في تقليل متوسط زمن حل شكاوي المواطنين.

مشيراً في ذات السياق إلي، إمكانية الإستفادة من البنية التحتية لجهاز حماية المستهلك وأفرعه المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، فيما يتعلق بملف توعية المُستخدمين بحقوقهم مما يساهم في تقليل الشكاوي الواردة لكلاً من الجهازين .

ومن جهته، أشار السجيني، إلي أننا بصدد توقيع بروتوكول تعاون بين الجهازين للعمل في الملفات ذات الإهتمام المشترك ومنها تبادل المعلومات بين الطرفين في المسائل ذات الاهتمام المشترك وتنسيق التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بشكاوى المستخدمين داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحديد إطار التنسيق والتعاون في مواجهة الممارسات التي يترتب عليها أي خلل بشأن حماية حقوق مستخدمي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- وضع آلية عمل مميكنة لنظام شكاوي المستهلكين لتسهيل تداول بيانات الشكاوي بين الجانبين ،وكذا وضع خطة عمل جادة وواضحة في ملف توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم في مجال خدمات الإتصالات والمحمول، ومن المتوقع أن يتم توقيع البروتوكول في القريب العاجل .



من جهته أعرب المهندس محمد شمروخ ، عن امتنانه ، لرئيس جهاز حماية المستهلك ، علي حُسن الإستقبال والتسيق والتعاون المشترك بين الجهازين ، مؤكدا علي مواجهة كافة الممارسات الضارة التي يترتب عليها أي خلل بشأن حماية حقوق مستخدمي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي ختام اللقاء ، أعرب السجيني عن سعادته وتقديره للمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإتصالات ، علي هذه الزيارة مؤكداً علي تسخير كافة جهود وإمكانيات الجهازين للعمل علي ملف شكاوي المستخدمين في قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتبادل المعلومات بين الطرفين في المسائل ذات الاهتمام المشترك.