شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التدريب التربوى للمتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم الدفعة الثالثة بالجيزة غدا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إجراء التدريب التربوى للمتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم الدفعة الثالثة، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 29 سبتمبر 2024، وحتى يوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر 2024.

وأوضحت المديرية في بيان لها، أن التدريب التربوي سيكون بواقع 20 ساعة، خمس ساعات تدريبية يوميًا، ولمدة أربعة أيام.

ونبهت على أن يكون حضور المتدرب ضمن الإدارة التعليمية التابع لها المربع السكني (العنوان المدون ببطاقة الرقم القومي) للمتدرب، والالتزام بالأماكن الموضحة لكل إدارة بالجدول التالي: