شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء لـ"الخليج 365": نبذل قصارى الجهد للتعامل مع الأزمات والتحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن كل دولة تواجه مشاكل وحجم تحديات رهيب، حتى الدول الغنية لم تسلم من تلك التحديات، مشيرا إلى أن التحدى الأكبر لأى حكومة هو كيفية الحفاظ على استقرار وأمان الدولة، وكيفية تأمين الاحتياجات الأساسية لمواطنيها بأقل قدر من المعاناة.

شدد مدبولى، على أن الحكومة تبذل قصارى جهدها للتعامل مع الأزمات فى ظل التحديات العالمية، داعيا المواطنين بالتحرى عما ينشر من شائعات على السوشيال ميديا فى هذه المرحلة الصعبة.

ردا على سؤال الزميلة هند مختار، مدير تحرير الخليج 365، حول تقييم آداء الفرق والاتحادات الرياضية، أضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، كان هناك هناك توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى بتشكيل لجنة وعمل تقرير لمراجعة آداء خطط تلك الاتحادات لاتخاذ إجراءات تنفيذية فورية، وأيضا الاستفادة من الدروس السابقة فى كل البطولات والأولمبياد القادمة، ومحاسبة المقصرين.