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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن العالم يعاني من مشاكل غير مسبوقة ولدينا تحد كبير للحفاظ على الدولة، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين فى ظل ظروف صعبة يمر بها العالم.

وقال رئيس الوزراء،" أطالب المواطنين بالتحرى عن الشائعات المنتشرة على السوشيال ميديا فى هذه المرحلة الصعبة

وأكد قائلا:" نبذل قصارى جهدنا للتعامل مع الأزمات في ظل التحديات العالمية".

وأوضح أن منظومة مياه الشرب فى مصر على أعلى قدر من الآمان ولدينا 3050 محطة مياه على مستوى الجمهورية.



وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن شبكة الصرف الصحى شبكة منفصلة عن مياه الشرب ، وفى عام 2014 كانت نسبة تغطية القرى فى مصر من محطات الصرف الصحى لا تزيد عن 10% والان وصلنا لـ 65% .

ودعا الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، كبار الكتاب ورؤساء النقابات المهنية والشخصيات الاقتصادية وبعض المؤثرين على السوشيال ميديا للمشاركة فى لقاءاته الأسبوعية مع الصحفيين والإعلاميين بداية من الأسبوع المقبل، بعد أن تلقى طلبات وإشادة بلقاءاته الأسبوعية.



وأوضح إنه وجه بالتنسيق مع نقابة الأطباء والصيادلة بأن يكون كتابة " الروشتة" بالمادة العلمية الفعالة وليس بنوع الدواء، متابعا" انتهاء أزمة نقص الأدوية خلال الأسابيع القليلة القادمة".

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، جولته الميدانية فى عدد من المدارس ، مؤكدا إنه تم إضافة العشرات من الفصول الجديدة وأن العام الدراسى الجديد مستقر، وسيتم إضافة والتوسع فى فصول رياض الأطفال.



وأوضح أن اتساع دائرة الصراع وتطوره فى لبنان، فنحن نعيش فترة شديدة الصعوبة واستثنائية لم تشهدها المنطقة منذ عشرات السنين، متابعا،" مصر ضد ما يحدث فى لبنان واستهداف المدنيين".

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تتابع عن كثب تطورات تلك الأوضاع، وترفض أي محاولات لتصعيد التوتر والصراع، وذلك بما يضمن عدم اتساع نطاقها الإقليمي، كما أنها تؤكد ضرورة تحلي مختلف الأطراف بالمسئولية، وذلك بما يضمن أمن واستقرار مختلف البلدان، واستعادة السلم والأمن الإقليميين.