شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: أضفنا عشرات الفصول الجديدة.. والعام الدراسى الجديد مستقر والان مع تفاصيل الخبر

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، جولته الميدانية فى عدد من المدارس ، مؤكدا أنه تم إضافة العشرات من الفصول الجديدة وأن العام الدراسى الجديد مستقر، وسيتم إضافة والتوسع فى فصول رياض الأطفال.

وأوضح أن اتساع دائرة الصراع وتطوره فى لبنان، فنحن نعيش فترة شديدة الصعوبة واستثنائية لم تشهدها المنطقة منذ عشرات السنين، متابعا،" مصر ضد ما يحدث فى لبنان واستهداف المدنيين ".

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تتابع عن كثب تطورات تلك الأوضاع، وترفض أي محاولات لتصعيد التوتر والصراع، وذلك بما يضمن عدم اتساع نطاقها الإقليمي، كما أنها تؤكد ضرورة تحلي مختلف الأطراف بالمسئولية، وذلك بما يضمن أمن واستقرار مختلف البلدان، واستعادة السلم والأمن الإقليميين.