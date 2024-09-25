شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: نعيش فترة شديدة الصعوبة لم تشهدها المنطقة منذ عشرات السنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن اتساع دائرة الصراع وتطوره فى لبنان، فنحن نعيش فترة شديدة الصعوبة واستثنائية لم تشهدها المنطقة منذ عشرات السنين، متابعا: "مصر ضد ما يحدث فى لبنان واستهداف المدنيين".

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تتابع عن كثب تطورات تلك الأوضاع، وترفض أى محاولات لتصعيد التوتر والصراع، وذلك بما يضمن عدم اتساع نطاقها الإقليمى، كما أنها تؤكد ضرورة تحلى مختلف الأطراف بالمسئولية، وذلك بما يضمن أمن واستقرار مختلف البلدان، واستعادة السلم والأمن الإقليميين.