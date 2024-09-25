شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتأثر البلاد بأمطار؟.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس لـ10 أيام قادمة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، لافته إلى أن البلاد تشهد استقرارا فى الأحوال الجوية وأجواء خريفية خاصة فى فترة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة.

وأضافت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية لـ"الخليج 365"، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية معتدلة قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط مع امتداد مرتفع العروض الوسطى، مع وجود بعض السحب المنخفضة والمتوسطة خاصة فى فترات الصباح تحجب جزء من أشعة الشمس وبالتالى تساعد على تلطيف الأجواء.

ولفتت إلى أن قيم درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية مع وجود نسب رطوبة فى الجو تزيد من الحرارة المحسوسة وأجواء حارة رطبة فترة النهار معتدلة خلال فترات الليل مع نسمات البرودة فى فترات الليل المتأخرة وفى الصباح الباكر خاصة فى المدن الجديدة والأماكن المكشوفة ذات الظهير الصحراوى مع نشاط للرياح فى فترات المساء وساعات الليل يساعد على تلطيف الأجواء.

وأوضحت أن الأجواء متسقرة على مدار الأسبوع المقبل، مع ارتفاعات طفيفة للغاية فى قيم درجات الحرارة يومى الأحد والاثنين القادمين.

ولفتت إلى أنه حتى بداية الأسبوع المقبل تشير الخرائط إلى انعدم فرص سقوط الأمطار على كافة أنحاء الجمهورية.