شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تبشر المواطنين: انخفاض جديد بنسب الرطوبة تصل فى القاهرة لـ75% والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض جديد فى نسب الرطوبة خلال هذه الفترة.

وينشر ”الخليج 365” متوسط نسب الرطوبة حتى مطلع الأسبوع المقبل، كما يلى:

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى:-

العظمى ليلا 70- 75 %.

الصغرى نهارا 30- 35 %.

- السواحل الشمالية:-

العظمى ليلا 80- 85 %

الصغرى نهارا 45- 50 %

- شمال الصعيد:-

العظمى ليلا 40- 50%.

الصغرى نهارا 20- 25%.

- جنوب الصعيد:

العظمى ليلا 30- 35%.

الصغرى نهارا 15- 20%.

ويسود اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024، طقس حار رطبًا نهاراً على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلًا.

كما يشهد اليوم شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم رياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 32 درجة والمحسوسة 33 والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 والصغرى 23، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 والصغرى 22، وسوهاج العظمى 36 درجة والمحسوسة 37 والصغرى 22، وقنا العظمى 37 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 25، وأسوان العظمى 38 درجة والمحسوسة 39 والصغرى 26 درجة.