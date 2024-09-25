شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن حاجتها لوظائف بالمدارس الرياضية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن وظائف بالمدارس الرياضية، وذلك بالمحافظات التالية، القاهرة - الإسكندرية - المنوفية - الشرقية - بورسعيد - بني سويف المنيا - أسيوط - الفيوم- الجيزة -القليوبية - سوهاج - الأقصر».

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، الوظائف المطلوبة بـ مدارس التربية الرياضية وهي« مدير مدرسة رياضية، وكيل مدرسة رياضية اعدادي، ثانوي للمدارس الإعدادية الثانوية الرياضية» بنين وبنات وذلك طبقا للقرار الوزاري رقم 219.

وأكدت وزارة التعليم، تقدم الطلبات باليد وليست بالبريد علي طلب شغل الوظيفة المذكورة بالتنسيق العام بالمديريات التعليمية، بالإعلان في الفترة من تاريخ الإعلان 22 سبتمبر حتى7 أكتوبر، ولن تلتفت الي الطلبات التي ترد بالبريد أو بعد الموعد المحدد، ويتم تحديد موعد المقابلات علي الموقع الرسمي للوزارة واخطار المديريات التعليمية بموعد انعقاد المقابلات بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالعاصمة الإدارية .

وأضافت وزارة التربية والتعليم، تشكل لجنة بقرار من مدير المديرية تضم في عضويتها عناصر فنية وقانونية وإدارية المراجعة ملفات المتقدمين وبعد فحص ومراجعة ملفات المتقدمين علي مسئولية اللجنة المشكلة بمعرفة مدير المديرية، ويتم تسليمها بحافظة مستندات بخاتم شعار الجمهورية الي مدير عام تنمية مادة التربية الرياضية والعسكرية بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية في موعد أقصاه الأحد 13 أكتوبر، ولن يلتفت الي الطلبات المقدمة بعد الموعد المحدد.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الأوراق المطلوبة وتشمل:



صورة من شهادات المؤهلات الدراسية وشهادة التنمية المهنية والصلاحية المخصصة لكل وظيفة معتمدة من شئون العاملين والمدير العام بختم شعار الجمهورية للمتقدم لشغل الوظيفة .

وبالنسبة للحاصلين علي الماجستير والدكتوراه تكون الشهادة معتمدة من أحدي الجامعات المصرية أو المجلس الأعلى للجامعات .

- صورة آخر تقريرين لتقويم الأداء عن أعوام 2022 و 2023م معتمد علي الوجهين من شئون العاملين والمدير العام بختم شعار الجمهورية.

- السيرة الذاتية للمرشح موضح فيها الوظائف السابقة وتاريخها والدورات الحاصل عليها.

- بيان حالة من قسم الجزاءات ( شئون العاملين - ادارة الجزاءات ) بعدم وجود جزاءات تأديبية موقعة علي المتقدم خلال الخمس سنوات الأخيرة وبيان من إدارة الشئون القانونية موضح به عدم احالته للمحاكم التأديبية أو الجنائية أو حرمانه من أعمال الامتحانات .

- صورة من أي مستند يرغب اضافته المتقدم في تقديمه ( شهادات تقدير - دورات تدريبية - الحاسب الآلي ...... الخ ) علي أن يتقدم لشغل وظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة رياضية بنات من الاناث، مدير مدرسة ووكيل مدرسة رياضية بنين من الذكور ومن ذات المحافظة المعلن عنها. لن يلتفت للطالبات الغير مستوفاه للشروط أو المستندات أو التي ترد قبل أو بعد الموعد المحدد أو التي ترد عن طريق البريد .

- يقدم طلب شغل الوظيفة باسم الدكتور رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج والوظيفة المتقدم لشغلها .

- يكون شغل الوظيفة لمدة سنتان قابلة للتجديد وذلك وفقا لتقارير متابعة الإداء وتقدم الطلبات باليد وليست بالبريد علي طلب شغل الوظيفة المذكورة بعالية للتنسيق العام بالمديريات التعليمية المذكورة بالإعلان في الفترة من تاريخ الاعلان 9/22 / 2024 حتى 2024/10/7 ولن تلتفت الي الطلبات التي ترد بالبريد أو بعد الموعد المحدد، ويتم تحديد موعد المقابلات علي الموقع الرسمي للوزارة واخطار المديريات التعليمية بموعد انعقاد المقابلات بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالعاصمة الادارية وتشكل لجنة بقرار من مدير المديرية تضم في عضويتها عناصر فنية وقانونية وادارية المراجعة ملفات المتقدمين وبعد فحص ومراجعة ملفات المتقدمين علي مسئولية اللجنة المشكلة بمعرفة مدير المديرية ويتم تسليمها بحافظة مستندات بخاتم شعار الجمهورية الي مدير عام تنمية مادة التربية الرياضية والعسكرية بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية في موعد أقصاه الأحد 13 / 10 / 2024م ولن يلتفت الي الطلبات المقدمة بعد الموعد المحدد.



