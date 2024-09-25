شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: حملات كبرى على ثلاجات البطاطس لضبط الكميات المخزنة وطرحها للجمهور والان مع تفاصيل الخبر

شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، بالتنسيق مع الإدارة العامة المباحث التموين، حملات مكثفة على ثلاجات البطاطس، لضبط أية كميات مخزنة، والتوجيه بطرحها في الأسواق.

وقال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكليفات المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، للوقوف على أية كميات مخزنة، والثلاجات التي تمتنع عن طرح البطاطس في الاسواق، ومحاربة غلاء الاسعار، والمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار عطا إلى أنه تم التفتيش على عدد من الثلاجات بمحافظات: الدقهلية، البحيرة، الشرقية والغربية، وضبط كميات كبيرة من محصول البطاطس، فضلا عن 76 طن من البطاطس غير صالحة للاستخدام الآدمي، مخزنة بأحد الثلاجات بمدينة العاشر من رمضان بسب طول فترة التخزين.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للبساتين، إلى أنه تم التحفظ على كافة الكميات غير الصالحة للاستخدام، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة مالكة الثلاجة، كذلك تم التوجيه بسرعة ضخ الكميات الصالحة غير المتحفظ عليها بالأسواق، بأسعار مناسبة، لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

واضاف أنه تم توقيع أصحاب الثلاجات على إقرارات بإخلاء الثلاجات من كميات البطاطس الطازجة، وطرحها للبيع للمواطنين، وذلك بحد أقصى أسبوعين من تاريخه، بحيث سيتم المتابعة والمرور الدوري للتأكد من ذلك.

وأوضح أنه تم بالفعل متابعة، عمليات إخلاء الثلاجات، وطرح المحصول بالاسواق المركزية في المحافظات، لبيعها للمواطنين، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على الثلاجات، وضبط أية كميات مخزنة، بغرض رفع اسعارها.