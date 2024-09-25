شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة مصر بيريفان: العلاقات مع أرمينيا ازدهرت عقب الزيارة التاريخية للرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت سفيرة مصر لدى أرمينيا السفيرة سيريناد جميل، أن العلاقات بين البلدين أزدهرت عقب الزيارة التاريخية التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى أرمينيا فى يناير 2023، حيث تم توطيد أواصر التعاون بين البلدين فى كافة المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية والشبابية والزراعية والبيئية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته سفيرة مصر مع رئيس الجمعية الوطنية الأرمينية ألين سيمونيان؛ لبحث سبل التعاون وتعميق العلاقات بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أرمينيا.

ووجهت سفيرة مصر- بحسب بيان وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، الشكر لرئيس الجمعية الوطنية الأرمينية على ترحيبه، مؤكدة أهمية استمرار العلاقات الودية رفيعة المستوى بين البلدين الصديقين.

من جانبه.. أكد ألين سيمونيان، دور الجالية الأرمينية في مصر كجسر للصداقة بين البلدين والشعبين.