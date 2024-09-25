شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة حتى الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من الأربعاء 25 سبتمبر 2024 إلى الإثنين 30 سبتمبر 2024.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة، كما يلى :

الأربعاء 25 سبتمبر:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 32 درجة والمحسوسة 33 درجة .

السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة والمحسوسة 32 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 35 درجة المحسوسة 36 درجة .

جنوب الصعيد: العظمى 38 درجة المحسوسة 39 درجة.

الخميس 26 سبتمبر:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 33 درجة والمحسوسة 34 درجة .

السواحل الشمالية: العظمى 28 درجة والمحسوسة 30 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 35 درجة المحسوسة 36 درجة .

جنوب الصعيد: العظمى 40 درجة المحسوسة 41 درجة.

الجمعة 27 سبتمبر:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 32 درجة والمحسوسة 33 درجة .

السواحل الشمالية: العظمى 29 درجة والمحسوسة 31 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 34 درجة المحسوسة 35 درجة .

جنوب الصعيد: العظمى 39 درجة المحسوسة 40 درجة.

السبت 28 سبتمبر:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 33 درجة والمحسوسة 34 درجة .

السواحل الشمالية: العظمى 29 درجة والمحسوسة 31 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 34 درجة المحسوسة 35 درجة .

جنوب الصعيد: العظمى 38 درجة المحسوسة 39 درجة.

الأحد 29 سبتمبر:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 34 درجة والمحسوسة 35 درجة .

السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة والمحسوسة 32 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 35 درجة المحسوسة 36 درجة .

جنوب الصعيد: العظمى 38 درجة المحسوسة 39 درجة.

الأحد 30 سبتمبر:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 34 درجة والمحسوسة 35 درجة .

السواحل الشمالية: العظمى 29 درجة والمحسوسة 31 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 36 درجة المحسوسة 37 درجة .

جنوب الصعيد: العظمى 39 درجة المحسوسة 40 درجة.



ويسود اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024، طقس حار رطبًا نهاراً على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلًا.

كما يشهد اليوم شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم رياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 32 درجة والمحسوسة 33 والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 والصغرى 23، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 والصغرى 22، وسوهاج العظمى 36 درجة والمحسوسة 37 والصغرى 22، وقنا العظمى 37 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 25، وأسوان العظمى 38 درجة والمحسوسة 39 والصغرى 26.