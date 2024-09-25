شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الأحد والإثنين وتحسن الطقس فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع جديد في درجات الحرارة بداية من الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع سيكون طفيفًا ومؤقتًا يومي الأحد والإثنين، ثم تعاود قيم الحرارة إلى الانخفاض مرة أخرى يوم الثلاثاء لتعود إلى المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام.

أضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لـ"التليفزيون المصري"، أن البلاد تتأثر بالأجواء الخريفية خلال فترات الليل والنهار، نتيجة الاستقرار التام في الأحوال الجوية، إذ أن مصادر الكتل الهوائية تأتي من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، وكنتيجة لامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل بدوره على حجب جزء من أشعة الشمس.

قالت "غانم"، إن هناك تحسنا كبيرا في الأحوال الجوية خلال فترات الليل والشعور ببعض البرودة الخفيفة خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، ومنوهة بأن الأجواء معتدلة خاصة مع وجود نشاط رياح في فترات المساء تساعد على تلطيف الأجواء بشكل كبير وتقلل الشعور بنسب الرطوبة.