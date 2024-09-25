شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الناشرين المصريين يصل نقابة الصحفيين استعدادا لافتتاح معرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

وصل منذ قليل فريد زهران رئيس اتحاد الناشرين المصريين وعدد من قيادات اتحاد الناشرين نقابة الصحفيين استعدادا لافتتاح النسخة الأولى من معرض نقابة الصحفيين للكتاب فى الدور الرابع بمقر النقابة.

ومن المنتظر افتتاح خالد البلشي نقيب الصحفيين، وفريد زهران رئيس اتحاد الناشرين المصريين، بعد قليل النسخة الأولى من معرض نقابة الصحفيين للكتاب في الدور الرابع بمقر النقابة.

كان خالد البلشي نقيب الصحفيين، أكد أن المعرض يستمر خلال الفترة من الأربعاء 25 سبتمبر حتى السبت 5 أكتوبر من الساعة 11 صباحًا، وحتى الساعة 10 مساءً، عدا الجمعة.

وقال النقيب إن عدد دور النشر المشاركة في المعرض يبلغ 40 دار نشر مصرية تقدم خصومات للصحفيين وأسرهم، وجمهور المعرض، تتراوح بين 35% حتى 50% طوال فترة المعرض.

ووجه النقيب الشكر لمجلس إدارة اتحاد الناشرين برئاسة فريد زهران، وأشار إلى أن المعرض نتاج بروتوكول تعاون بين النقابة، والاتحاد لتوفير عددٍ من الخدمات المشتركة لأعضاء النقابة، وأعضاء الاتحاد.

وقال جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، إنه تم تجهيز الدور الرابع بالنقابة مقرًا للمعرض لاستقبال أجنحة الناشرين، والصحفيين وأسرهم، وكل زوار المعرض، الذي يعد الأول من نوعه في نقابة الصحفيين.

وأضاف أن النقابة تستعيد دورها الريادي كمنبر ثقافي لكل المصريين خلال فترة معرض الكتاب، وخلال الفترة القادمة.