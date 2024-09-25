شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يلتقى أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، اجتماعاً بهيئة مكتب نموذج محاكاة مجلس الشيوخ ورؤساء اللجان النوعية بالنموذج، لبحث ومناقشة المقترحات والأفكار والرؤى المقدمة من الأعضاء، وكذلك استعراض الأنشطة والفعاليات التي نفذت خلال الفترة الماضية، وذلك بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة، يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأكد وزير الشباب والرياضة أن نموذج محاكاة مجلس الشيوخ مشروع قومى لصقل مهارات الشباب ورفع كفاءتهم وتعزيز مشاركتهم فى الحياة السياسية وتأهيلهم ككوادر مستقبلية، مبيناً أن نموذج المحاكاة يعد مدرسة سياسية تثقيفية لتدريب وتأهيل الشباب بمنهجية متكاملة ومستدامة.

وأشار وزير الشباب إلى الدور القوى الذى يقوم به النموذج فى تبنى الكوادر السياسية المرتقبة من الشباب أعضاء النموذج، معبراً عن ثقته فيما يحويه النموذج فى نسخته الأولى من كوادر شبابية فى شتى المجالات، ومعرباً عن دعمه الكامل لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ باعتباره الابن البكر للوزارة، مطالباً أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ أن يكون لهم الدور الأبرز فى تنمية الوطن وازدهاره فى الحاضر والمستقبل.

وأبدى الدكتور أشرف صبحى سعادته البالغة وشعوره بالاعتزاز لوجود كوادر شبابية متميزة وطموحه في شتى المجالات أعضاء بالنموذج، لافتاً إلى ان هذه التجربة هي الأولى من نوعها والتي تستهدف هذه الفئة العمرية من (25: 40) سنة، لافتاً أن الوزارة تنتظر من هؤلاء الشباب الكثير في إثراء الحياة السياسية في الحاضر والمستقبل وان جميع قيادات الوزارة ستقدم كل أوجه الدعم لإنجاح تجربة نموذج محاكاة مجلس الشيوخ في نسخته الأولى لتكون كوادر قادرة على المنافسة في انتخابات المجلس الحقيقي.

وخلال اللقاء، تم استعراض خطة وزارة الشباب والرياضة التدريبية والتأهيلية، والتي تم وضعها واعتمادها لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ، بالتنسيق مع عدد من الجهات والمؤسسات، والمتضمنه إقامة معسكرين أحدهما في المدينة الشبابية بشرم الشيخ والآخر في المدينة الشبابية بالغردقة، فضلاً عن عقد دورات تدريبية لأعضاء النموذج داخل الأكاديمية الوطنية للتدريب.

ومن جانبهم قدم رؤساء اللجان وهيئة مكتب نموذج محاكاة مجلس الشيوخ الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لدعم الشباب ودمجهم في البرامج التدريبية لصقل مهاراتهم وخبراتهم في شتي المجالات، وتأهيلهم للمواقع القيادية، داعين الله أن يحفظ مصر وينعم عليها بالأمن والأمان والاستقرار في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.