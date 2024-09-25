شكرا لقرائتكم خبر عن آداب عين شمس تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الصيفي لعام 2023-2024، تحت رعاية د. محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، الدكتورة حنان كامل عميدة الكلية، وتحت إشراف الدكتور محمد ابراهيم حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

أوضحت د. حنان كامل متولي عميد كلية الآداب أن أعمال امتحانات الفصل الدراسي الصيفي بمختلف أقسام الكلية وبرامجها العامة والخاصة قد انتهت في وقت قياسي، وذلك تنفيذا لتوجيهات د. محمد ضياء الدين رئيس الجامعة، حيث تم إعلان نتائج الطلاب والطالبات المسجلين خلال هذا الفصل والبالغ عددهم 8250 طالب وطالبة على منظومة UMS.



من جانبه أكد د. محمد إبراهيم حسن محمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب على أن الفصل الدراسي الصيفي يأتي فصلا مكملا ومتمما للعام الدراسي الحالي لإتاحة فرص إضافية أمام الطلاب.

كما أثنى وكيل الكلية على الجهد المبذول من قطاع شؤون التعليم والطلاب بالكلية في إنجاز أعمال الفصل الدراسي الصيفي الذي شمل مختلف مقررات أقسام الكلية التي تعمل بنظام الساعات المعتمدة credit hours system في مستوياتها الفردية والزوجية، فضلا عن مقررات البرامج المميزة الثلاثة (الدراسات البينية باللغة الانجليزية، والدراسات العبرية والاسرائيلية، وبرنامج الدراسات التقنية الرقمية للمعلومات المكانية؛ جيوماتيكس).

وتوجه وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب لجميع أعضاء هيئة التدريس بالشكر على الجهد الذي بذلوه في أعمال التدريس والمراقبة والكنترول مما كان له أكبر الأثر في تحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة.