شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى الدوحة يبحث التعاون مع قطر بقطاع العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث السفير عمرو الشربينى، سفير مصر فى الدوحة، مع الدكتور على بن صميخ المرى، وزير العمل القطرى، أوجه التعاون المشترك بين مصر وقطر فى الموضوعات المتعلقة بقطاع العمل.

واستعرض الجانبان -خلال اللقاء- علاقات التعاون المشترك بين البلدين في مجالات العمل وسبل فتح آفاق جديدة للتعاون في هذا القطاع، اتصالًا بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور على كافة المستويات.

وذكرت وزارة الخارجية والهجرة اليوم الأربعاء، أن السفير عمرو الشربيني نوه إلى دور الجالية المصرية في قطر، وبما تمثله من جسر لتعزيز أواصر التعاون على المستويين الرسمي والشعبي في ظل ما تشهده العلاقات الثنائية من حركة متنامية وتبادل لزيارات كبار المسئولين لتفعيل التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

